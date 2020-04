BREAKING NEWS | Hagi revine la Genk! Anuntul MOMENTULUI facut de presa din Belgia: "Un nou episod din telenovela Ianis"

Ianis Hagi continua sa aiba viitorul incert dupa ce imprumutul la Glasgow Rangers ii expira in vara.

Ianis Hagi se va intoarce la Genk, este anuntul de ultima ora facut de presa din Belgia. Cei de la Voetbal24 scriu ca romanul nu va fi cumparat de Glasgow Rangers si decizia este batuta in cuie. Hagi urmeaza sa revina la Genk in vara, dupa ce ii va expira imprumutul in Scotia:

"Un nou episod din telenovela Ianis Hagi. Romanul se va intoarce la vara in Jupiler Pro League dupa ce Rangers nu a exercitat optiunea de a-l cumpara cu 5 milioane de euro. Mijlocasul ofensiv se va intoarce la clubul mama, insa ramane de vazut daca va ramane la Gnek deoarece interesul pentru el continua sa creasca", scriu cei de la Voetbal24.

Trei goluri si doua pase decisive este bilantul cu care va ramane Ianis Hagi in tricoul lui Glasgow Rangers, pentru care a evoluat in 12 meciuri.

Pentru mijlocas ar putea sa urmeze un nou episod in Italia, unde este dorit cu insistenta de directorul sportiv al lui Lazio, Igli Tare.