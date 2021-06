Bogdan Stancu, in discutii avansate cu un club din Turcia! Ce il nemultumeste pe atacantul roman 

Bogdan Stancu nu stie inca la ce club va evolua in sezonul urmator.

"Motanul" are doua optiuni, FCSB si Kocaelispor. In prezent, Stancu este mai aproape de formatia promovata in liga secunda din Turcia decat de FCSB, insa lucrurile s-ar putea schimba.

Antrenorul turcilor, Mustafa Resit Akcay, a declarat ca si-l doreste pe Stancu, insa stie ca in prezent nu exista un acord pentru ca Stancu nu este multumit de salariu.

"Stancu trebuie sa accepte conditiile noastre. Discutiile sunt avansate, mai sunt cateva lucruri minore de pus la punct. Daca vom reusi sa ne intelegem asupra lor, totul va fi ok.

Am discutat despre Stancu. Ne dorim sa lucram cu Stancu. Daca o sa ne intelegem la bani o sa incercam sa-l aducem la Kocaelispor. Este un jucator important. Este un jucator care a evoluat constant in prima liga.

Trebuie sa aducem cativa jucatori de prima liga, pentru ca adversarii nostri fac transferuri foarte bune. Nu trebuie sa ramanem in spatele lor. Suntem interesati de Stancu", a declarat Mustafa Resit Akcay, antrenorul celor de la Kocaelispor, conform Hurriyet.

Conform Telekom Sport, Stancu a primit un salariu de 250.000 de mii de euro anual, insa fotbalistul cere 400.000 de mii, astfel ca nu se poate vorbi inca de un acord. In schimb, Becali e gata sa ii plateasca pe fostul sau jucator cu 360 de mii de euro pe sezon.

"Cu Bogdan Stancu uite acum am vorbit, m-a sunat el, avea o datorie sa ma sune, sa-mi spuna. I-am marit oferta, i-am dat 30.000. Pe 15 se intampla alegerile la turci. Dar el crede ca va ramane acolo, probabil are ceva informatii. Mi-a spus ca in procent mare ramane in Turcia, dar cine stie?

Acolo ii da salariu 450.000, dar nu-i vorba doar despre bani, ci despre cuvant, ca i-a dat cuvantul unui baskan cu care a castigat el vreo 4.000.000 de euro in Turcia", a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport, miercuri.