Baluta e primul roman care revine pe teren dupa pandemie! A jucat azi in Cehia, dar echipa lui a pierdut

Fostul jucator de la FC Viitorul si CS U Craiova, Alexandru Baluta, a revenit pe gazon intr-un meci oficial, primul dupa pauza cauzata de noul coronavirus.

El a fost titular in meciul dintre Slovan Liberec si Teplice, incheiat cu scorul de 0-2.

Baluta a stat pe teren aproape o ora, timp in care a pus probleme echipei adverse, care a reusit totusi sa castige partida contand pentru etapa a 23-a. Infrangerea suferita de Slovan Liberec inseamna o sansa pierduta de echipa lui Baluta in lupta pentru un loc in play-off. Formatia alb-albastra se afla acum pe locul 7 in clasament, cu 36 de puncte.

Vestea buna este ca, in Cehia, fotbalul revine la normal. Dupa aceasta restanta disputata astazi, marti, de la ora 21, echipa lui Nicolae Stanciu, Slavia Praga, va merge in deplasare la Mlada Boleslav.