Anunțul momentului în Turcia: Olimpiu Moruțan pleacă de la Galatasaray!

Deși începuse bine sezonul alături de Galatasaray, cu trei goluri marcate în primele nouă meciuri jucate în Super Lig, Moruțan nu a mai avut realizări importante în ultima lună și a fost criticat de presa din Turcia, care consideră că suma plătită lui FCSB (3,5 milioane de euro, în primă fază) este nejustificată.

Fotomac susține că Olimpiu Moruțan va fi împrumutat de Galatasaray

După meciul cu Adana Demirspor, Selcuk Inan (36 de ani), secundul lui Fatih Terim de la Galatasaray, care i-a luat locul principalului din cauza unei suspendări, a declarat: "Am vorbit cu antrenorul principal. Dacă nu ne putem îmbunătăți prin muncă, o vom face prin schimbări".

Fotomac susține că patru jucători sunt vizați de reacția lui Selcuk Inan: portarul Ismail Cipe, mijlocașii Olimpiu Moruțan și Ogulcan Caglayan, dar și atacantul Mostafa Mohamed.

Turcii susțin că Olimpiu Moruțan va fi împrumutat la o altă echipă, iar în cazul celorlalți se va căuta o cedare definitivă.

Astfel, Moruțan poate schimba echipa după doar șase luni, în ciuda faptului că Galatasaray a oferit 3,5 milioane de euro celor de la FCSB în vară, iar suma totală a transferului poate ajunge la 5,7 milioane de euro, în funcție de bonusurile stabilite în contract.

Trei goluri și trei pase decisive a reușit Olimpiu Moruțan în primele 20 de meciuri la Galatasaray. În acest an, formația condusă de Fatih Terim va mai disputa două meciuri, unul în campionat (vs. Antalyaspor, 25 decembrie) și unul în Cupa Turciei (vs. Denizlispor, 28 decembrie).

Fără victorie în ultimele cinci etape de campionat, Galatasaray ocupă un dezamăgitor loc 12 în Super Lig, cu 24 de puncte, la 21 de puncte în spatele liderului Trabzonspor. Totuși, turcii sunt calificați în optimile de finală ale Europa League.

Moruțan și Cicâldău, criticați în Turcia după ultimul meci

Analistul TV Levent Tuzemen i-a criticat pe cei doi fotbaliști români de la Galatasary, implicându-i în discuție și pe Gică Hagi și Gică Popescu, despre ei spunându-se că s-ar fi implicat în mutările celor doi la Galatasaray.

"Galatasaray a cumpărat doi jucători români, i-am privit cu ochi buni și se zicea despre Cicâldău că execută foarte bine loviturile libere, dar n-am văzut asta până acum. Moruțan a jucat cu frâna de mână trasă, a șutat de trei ori, dar n-a nimerit niciodată poartă. A fost scos după al doilea gol încasat.

Mă întreb dacă Hagi și Popescu, despre care se spune că ar fi influențat transferulor celor doi români, i-ar transfera acum pe Moruțan și Cicâldău. Cei doi, care n-au reușit să pună în pericol poarta adversă nici măcar din lovitură liberă, sunt investiții foarte scumpe făcute de managementul dezastruos de la Galatasaray", a spus Levent Tuzemen, la A Spor, citat de Sabah.

De asemenea, Sansal Buyuka, editorialist la Milliyet, a făcut o comparație pentru Yunus Akgun (21 de ani), jucătorul lui Adana Demirspor care a marcat cele două goluri împotriva echipei de care aparține, Galatasaray, și Olimpiu Moruțan (22 de ani).

"Yunus Akgun este un jucător de bandă și a costat aproximativ 300.000 de euro pentru a fi împrumutat. Moruțan a costat-o pe Galatasaray 3,5 milioane de euro, e tot jucător de bandă și face de 10 ori mai mult decât Yunus Akgun. Ei bine, dacă ne uităm la meci, Yunus Akgun, jucător împrumutat de Galatasaray la Adana, este de 50 de ori mai bun, mai eficient, mai decisiv decât Moruțan", a spus Buyuka, citat de Sporx.