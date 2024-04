Rangers, sfătuită să scape de Ianis Hagi: ”Viitorul lui este departe!”

Totuși, internaționalul român nu a reușit să se impună la gruparea din La Liga, astfel că din vară fiul lui Gheorghe Hagi ar trebui să se întoarcă la formația din campionatul Scoției.

Frank McAvennie, conv ins că Ianis Hagi va pleca de la Rangers

Frank McAvennie, fostul jucător al celor de la Celtic și de la West Ham, a vorbit despre situația internaționalului român.

Chiar dacă este o legendă a clubului Celtic, marea rivală a lui Rangers, McAvennie a transmis clar că, în opinia sa, Ianis Hagi nu se ridică la înălțimea pretențiilor clubului de pe Ibrox Park. McAvennie a recunoscut că Ianis Hagi are calități foarte bune, însă a remarcat o scădere de formă la internaționalul român.

Din acest motiv, McAvennie este convins că Ianis Hagi nu va continua din vară la Rangers.

”Cred că Phillipe Clement are propria viziune despre cine rămâne la echipă și cine pleacă. Cred că Ianis Hagi a fost decent la Rangers, dar nu a fost constant.

Când joci pentru Celtic sau pentru Rangers, trebuie să joci bine săptămână de săptămână. Am vorbit despre Matt O’Riley (n.r. mijlocaș la Celtic) și lumea a spus că am fost foarte dur cu el, dar nu am fost dur, este vorba doar despre standardele unui club precum Celtic.

Cred că și Rangers are standarde. Hagi este un jucător decent, dar nivelul lui a scăzut. Nu va scăpa cu asta. Poate să meargă la Galatasaray, la Aberdeen sau la altă echipă, pot să facă egal sau să piardă meciuri și nimeni nu îi deranjează, dar nu la Rangers. Oricât de bun ar fi fost Hagi, cred că viitorul lui este departe de Ibrox”, a spus Frank McAvennie, conform Football Insider.

2.5 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Hagi, conform Transfermarkt.

Ce a spus Gică Popescu despre un eventual transfer al lui Ianis Hagi la Galatasaray

Gică Popescu, președintele celor de la Farul și apropiat al familiei Hagi, a vorbit despre posibilitatea ca Ianis Hagi să ajungă la Galtasaray.

”(n.r. Dacă se adeveresc zvonurile din Turcia credeți că e un campionat care i se potrivește lui Ianis?) Știi cum e, în momentul în care ajungi la un nivel fobalistic, trebuie să te adaptezi la toate campionatele. În carieră e greu să-ți alegi campionatul despre care crezi că ți se potrivește ca jucător.

Un fotbalist valoros trebuie să se adapteze la toate competițiile. Premier League - ritm incredibil. La Liga - posesie. Superliga Turciei - un ritm susținut. Atunci când ai o anumite valoare trebuie să te adaptezi la tot felul de situații”, a spus Gică Popescu.