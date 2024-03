Mai multe publicații din Turcia au anunțat la unison că fiul lui Gheorghe Hagi a semnat cu Galatsaray, formația la care legendarul fotbalist a scris istorie.

Turcii anunță că Ianis Hagi s-a înțeles cu Galatasaray

În acest sezon, Ianis Hagi a evoluat sub formă de împrumut la Deportivo Alaves, însă internaționalul român nu a reușit să se impună și a prins foarte puține minute.

Fotomac, una dintre cele mai mari publicații din Turcia a anunțat că Galatasaray a rezolvat transferul lui Ianis Hagi. Internaționalul român ar urma să încheie acest sezon la Alaves și ulterior ar merge direct la gruparea turcă.

”Galatasaray a rezolvat transferul lui Ianis Hagi, care este legitimat la Rangers, dar care și-a petrecut sezonul sub formă de împrumut la Alaves”, au scris cei de la Fotomac.

???? Galatasaray, bonservisi Glasgow Rangers'ın elinde bulunan ve bu sezonu kiralık olarak Alaves'te geçiren Ianis Hagi transferini bitirdi. ????️ Akşam pic.twitter.com/HN6OLkEHlv — Fotomaç (@fotomac) March 31, 2024

Chiar dacă informația a fost preluată de majoritatea publicațiilor mari din Turcia, aceasta nu a fost deocamdată confirmată de Rangers, clubul de care aparține internaționalul român.

Publicația takvim.com.tr susține că Gică Hagi s-ar fi implicat în această mutare: ”Gheorghe Hagi, care a fost cel mai influent nume la Galatasaray în perioada 1996 – 2000, când echipa a traversat o epocă de aur, își aduce fiul la Galatasaray. (...) Hagi l-a sfătuit pe Ianis că ar trebui să meargă la Galatasaray”.

Gică Hagi: ”Ianis are contract cu Rangers, asta este sigur!”

Este important de luat în considerare faptul că în urmă cu doar câteva zile, Gică Hagi a vorbit despre viitorul lui Ianis Hagi. Antrenorul Farului Constanța a transmis că cel mai probabil fiul său va reveni la Rangers în vară.

”Ianis la echipa naţională s-a descurcat foarte bine! Nu bine, ci extraordinar de bine, a fost decisiv! La club a venit după o accidentare. El a demonstrat pe teren pentru naţională că se simte foarte bine. Îi place grupul în care este. În ceea ce priveşte echipa de club, trebuie o perioadă de adaptare la un fotbal de elită, cel spaniol. Nu prea a jucat în campionat, dar a apărut în meciuri din Cupa Spaniei.

Poate fi mult mai bine, sperăm să se schimbe lucrurile astea, dar el a apărut într-un campionat destul de greu şi nou pentru el. Nu uitaţi că vine după o accidentare de un an. Deci nu putem vedea acum forma cea mai mare a lui Ianis, dar la anul îl vom vedea în cea mai bună formă.

El are contract cu Rangers în continuare, el e doar împrumutat la Alaves, nu uitaţi! Deci are contract cu Rangers, asta e sigur! Am citit că nu ar fi dorit nici de Rangers, ceea ce e fals”, a spus Gică Hagi, potrivit Orange Sport.