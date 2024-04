Cristi Manea mai are contract cu CFR până la finalul sezonului, iar Galatasaray îi face curte.

"Nu am semnat cu nicio echiă la momentul acesta. Am avut discuții cu patronul echipei, dar rămân între noi", a spus Cristi Manea.

Manea și Hagi ar putea fi colegi la Galatasaray

Foști colegi la Viitorul Constanța (acum Farul), Manea și Ianis Hagi pot ajunge împreună la Galatasaray după Euro.

"Important pentru Ianis și orice alt jucător tânăr este să rămână în afară. Și să se lupte să joace la echipele puternice, așa că Galatasaray poate fi o opțiune pentru Ianis", este de părere Ciprian Marica.

Manea s-ar bucura să-l vadă pe Ianis Hagi îmbrăcând tricoul lui Galatasaray: "Ar fi super pentru el, e băiat de nota zece, prietenul meu de mic".

CFR, lăudată de Keșeru pentru modul în care îl tratează pe Manea

Fostul internațional român a apreciat în mod special modul în care CFR Cluj îl tratează pe Manea, demonstrând respect pentru jucător și oferindu-i șansa de a se dovedi util echipei, chiar și la finalul contractului.

"Nu se folosesc aşa zisele strategii cu trimisul la echipa a doua, cu înlăturatul de lângă echipă. Oricum jucătorul are un contract şi în plus e un jucător care are valoarea", a subliniat Keșeru.