"Am riscat cand l-am numit, dar doar un orb n-ar vedea ce a facut!" Prima reactie a patronului de la Kiev dupa ce Mircea Lucescu a cucerit titlul in Ucraina

Dinamo Kiev a castigat titlul de campioana in Ucraina dupa o serie de 18 victorii, 4 remize si o singura infrangere.

Echipa lui Mircea Lucescu a devenit matematic campioana cu 3 etape inainte de finalul sezonului, iar bucuria jucatorilor si a membrilor staff-ului a fost incredibila.

Dupa victoria in urma careia Dinamo Kiev a cucerit titlul, patronul Igor Surkis a vorbit despre reusita echipei sale si despre viitorul lui Mircea Lucescu, cu a carui numire a spus ca a riscat.

Surkis a declarat ca Dinamo Kiev isi poate stabili acum obiective tot mai importante, Lucescu reusind sa construiasca o echipa puternica, motiv pentru care va ramane sa isi duca contractul la bun sfarsit.

"Suntem din nou campioni! N-a fost usor si sunt recunoscator staff-ului. A fost un an dificil, cu o pandemie teribila, care a afectat toata lumea, dar am luptat, in ciuda faptului ca intreaga echipa s-a imbolnavit. Le sunt recunoscator medicilor, staff-ului, dar, in primul rand, vreau sa-i spun un enorm 'multumesc!' lui Mircea Lucescu, care a creat o echipa eficienta intr-un timp scurt. Doar un orb n-ar vedea ca echipa a crescut din punct vedere al calitatii. Jucam diferit, iar el stie ce vrea.

Am riscat, va spun sincer, cand l-am numit pe Mister, dar riscul este justificat. Ii sunt foarte recunoscator. Sa-i dea Dumnezeu multa sanatate si sa antreneze multi ani la acelasi nivel. Aceasta echipa va creste, sunt sigur. Ne dorim mult sa ajungem in Europa. Spectatorii sunt in vacanta acum, sunt absenti, dar primim energia milioanelor de fani ai acestei echipe.

Sunt sigur ca Lucescu va ramane antrenorul echipei, pentru ca mai are contract. El a construit aceasta echipa. E timpul sa ne propunem obiective in competitiile europene. Jucatorii au atins un anumit nivel, au jucat in Champions League cu Barcelona si Juventus, au evoluat si la nationala si au capatat experienta.

Intariri pentru Champions League? Daca e nevoie, vom vedea ce jucatori putem cumpara, unii mai valorosi decat cei pe care ii avem. Misiunea mea e sa folosesc banii pentru jucatorii pe care antrenorul principal ii doreste", a declarat Igor Surkis, potrivit sport.ua.

Mircea Lucescu este aproape de event cu Dinamo Kiev, echipa fiind calificata in finala Cupei Ucrainei, unde o va intalni pe Zorya.