Fundaşul român Alin Toşca a semnat pentru echipa de fotbal Al-Riyadh, nou-promovată în prima ligă saudită, a anunţat fostul internaţional pe contul său de Instagram.

Toşca (31 ani), care s-a retras din naţionala României, a jucat în sezonul trecut la Gaziantep şi la Benevento. Anterior a mai evoluat la Steaua, Unirea Urziceni, Săgeata Năvodari, FC Viitorul Constanţa, Betis Sevilla şi PAOK Salonic.

Al-Riyadh a fost antrenată de Marian Bondrea în perioada iulie 2010 - februarie 2011, informează Agerpres.

Toşca este al treilea român care activează în prima ligă saudită, după antrenorul Cosmin Contra (Damac FC) şi fundaşul Andrei Burcă (Al-Okhdood). În liga secundă va juca atacantul Alexandru Tudorie, la Al-Adalah.

”Din Balcani în țara istoriei, să-i urăm bun venit noului războinic” și ”Scutul nostru este pregătit”, au scris saudiții pe contul oficial de Twitter al clubului.

Our shield is ready ???? #ToscaxRiyadhFC pic.twitter.com/31oYldzbBB

From the Balkans to the land of history ????????????????

Welcome to our new warrior, Tusca ❤????⚔#RiyadhFC pic.twitter.com/yMXQawD6Eg