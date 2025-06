Oficialul campioanei l-a criticat fără menajamente pe fotbalistul lui Rayo Vallecano, considerând că evoluțiile și atitudinea acestuia sunt mult sub așteptări, în ciuda faptului că a purtat banderola de căpitan.



După meciurile României cu Austria și Cipru, din care "tricolorii" au obținut 3 puncte, MM Stoica l-a luat la țintă pe Rațiu, pe care îl consideră "clientul său favorit". Managerul este de părere că faima recentă, alimentată de zvonuri privind transferuri la cluburi uriașe, i s-a urcat la cap.



"În opinia mea, continuă evoluțiile foarte slabe ale noului căpitan de echipă. Nu mi-a plăcut deloc. «Bicicleta» aia la limita careului advers a fost așa… cireașa de pe tort. Nu-mi plac deloc evoluțiile lui la echipa națională, nu-mi place schimbarea lui de atitudine", a spus Stoica, la Primasport.



"Nu-i treaba fundașilor să facă biciclete"



Oficialul campioanei a continuat tirul, ironizând interesul pe care cluburi ca Barcelona sau Villarreal l-ar fi manifestat pentru jucător. Stoica susține că Rațiu nu se concentrează pe atribuțiile postului său.



"Cred că toată tevatura asta creată de nu știu ce site-fantomă, că îl vrea Barcelona... Eu nu-l văd deloc. Are 1,82 metri, are viteză, are un control bun al mingii, o tehnică bună de lovire a balonului, dar nu face ce trebuie. Dacă vine cineva să-l vadă la echipa națională și vede că el vrea să facă biciclete peste biciclete… Nu-i treaba fundașilor să facă biciclete", a mai punctat MM Stoica.



