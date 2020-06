"Ala SIGUR e Chiriches?!" Transformare TOTALA a capitanului Romaniei! Cum a aparut pe teren la socul cu Inter

Din articol FOTO

Vlad Chiriches (30 de ani) a fost titular in partida Inter 3-3 Sassuolo din Serie A.

Internationalul roman a fost in fata primei partide de la reluarea sezonului in Serie A. Fundasul a inceput meciul de la Milano ca titular si a surprins pe toata lumea cu noul sau look: s-a ras in cap!

Noua infatisare i-a prins bine lui Chiriches si echipei sale, care a reusit sa scoata un egal in deplasarea de la Inter.

Sassuolo deschis scorul prin Caputo, in minutul 4, dar pana la pauza Lukaku si Biraghi reuseau sa o aduca pe Inter in avantaj.

Chiriches a fost inlocuit in minutul 79 si a ratat finalul de foc al meciului. Berardi a restabilit egalitatea pentru Sassuolo in minutul 81, insa la doar 5 minute Valero o aducea din nou pe Inter in avantaj.

Ultimul gol al partidei a fost marcat chiar de inlocuitorul lui Chiriches, Magnani, care a stabilit scorul final, 3-3. Inter a avut si un om eliminat, dupa ce Skriniar a vazut al doilea cartonas galben in minutul 90+3.

Inter ramane pe locul 3 in Serie A, la 8 puncte in spatele liderului Juventus si la 4 in spatele lui Lazio.

Sassuolo ocupa pozitia a 12-a, cu 33 de puncte dupa 27 de etape.

