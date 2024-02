Sepsi OSK a cerut să nu mai fie arbitrată de Istvan Kovacs! Anunțul patronului

Decizia conducătorului clubului din Covasna a venit în urma prestației arbitrului în meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-3, pe care a criticat-o dur.

În ciuda cererii oficiale, Dioszegi a susținut că nu se așteaptă ca CCA să ia măsuri împotriva lui Kovacs.

„Am trimis un act prin care am cerut ca, dacă nu este necesar, să nu mai fie delegat la meciurile noastre. Am primit un răspuns că se vor analiza fazele, dar am rămas cu răspunsul.

Ar fi timpul să se întâmple ceva, dar eu cred ca vom rămâne cu actul respectiv. Din păcate, nu avem ce să facem”, a spus Dioszegi, potrivit Digisport.

Istvan Kovacs, la centru la meciul Inter Milano - Atletico Madrid

Arbitrul româno-maghiar Istvan Kovacs s-a aflat la centrul terenului la meciul dintre Inter Milano și Atletico Madrid, scro 1-0, din manşa tur a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

Istvan Kovacs a fost ajutat de asistenţii Vasile Marinescu şi Ovidiu Artene, iar al patrulea oficial a fost Horaţiu Feşnic, în timp ce în camera VAR s-au aflat Marco Fritz (Germania) şi Cătălin Popa.

Acesta a fost al cincilea meci arbitrat de Istvan Kovacs în actuala ediţie a Ligii Campionilor, după ce a mai fost la centru la partidele Newcastle – PSG 4-1, Arsenal – Sevilla 2-0, Milan – Dortmund 1-3 şi FC Porto – Şahtior 5-3, toate din faza grupelor.