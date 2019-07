Faza care nu s-a vazut la TV in timpul finalei EURO U21! O tanara la fel de sexy a imitat-o pe Kinsey Wolanski, blonda devenita celebra dupa ce a intrerupt finala UCL. FOTO

Finala EURO U21 a fost castigata de Spania cu 2-1. Ibericii i-au invins pe germani. Cu cateva secunde inaintea pauzei, stewarzii au fost pusi in stare de alerta dupa ce o tanara a intrat pe teren.

Spania s-a impus cu 2-1 in fata Germaniei, in finala Campionatului European de Tineret Under-21, disputat in Italia si San Marino. Ibericii si-au luat astfel revansa pentru finala pierduta in 2017.

Intrusa sexy la finala EURO U21



Finala dintre Spania si Germania a avut parte de un moment asemanator cu cel de la finala UEFA Champions League, dintre Liverpool si Tottenham. Atunci, Kinsey Wolanski a intrat pe teren intr-o costumatie extrem de sumara. Blonda a devenit celebra peste noapte si a generat venituri record pentru site-ul pe care l-a avut inscriptionat pe costumatie.

Aseara, la finala EURO U21, o alta tanara a incercat sa repete momentul. Ea a reusit sa pacaleasca vigilenta stewarzilor si a patruns pe gazon, dar a fost scoasa repede de pe teren.

Tanara a purtat si ea o vesta cu numele unui site de turism din Italia, dar efectul nu a fost la fel de mare precum cel de la finala UCL.