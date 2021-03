"A fost o perioada dura!" Prima reactie a lui Puscas dupa ce i-a adus VICTORIA lui Reading! Ce a spus atacantul nationalei

George Puscas (24 ani) a inscris in ultima etapa pentru Reading!

Atacantul roman a fost titular pentru prima data dupa mai bine de patru luni si i-a rasplatit increderea antrenorului cu golul victoriei. Reading a castigat cu 1-0 in meciul cu Blackburn, bifand a doua victorie consecutiva si este pe locul cinci in clasament.

Puscas a fost accidentat in luna noiembrie si a revenit pe teren la inceputul lunii februarie, insa a prins doar cateva minute pe finalurile partidelor.

La finalul meciului cu Blackburn, Puscas a vorbit despre reusita sa, dar si despre obiectivele pe care echipa sa le are pana la finalul sezonului.

"In sfarsit prind 90 de minute pe teren, reusesc sa inscriu golul victoriei. A fost o perioada dura pentru mine si lunga, sunt foarte fericit astazi, a fost un meci dificil, iar cele 3 puncte ne impulsioneaza.

Au trecut patru luni de cand nu am mai inceput titular, astazi, cred ca am aratat ca o echipa de calitate, am stiut cum sa ne aparam, cum sa nu ne luam gol.

Acum trebuie sa continui asa, sa ma antrenez din greu, ma simt bine, am o stare fizica buna si sper ca in ultimele 12 meciuri sa ne ridicam la inaltime si sa incheiem sezonul bucurosi.

Lucas mi-a pasat mingea, asa arata o echipa, castigam impreuna.

Ultimele minute au fost dure, au o echipa buna, au pasat foarte bine azi. Au pus presiune pe noi, iar orice corner castigat de noi era ca o gura de aer.

Mai avem multe meciuri, trebuie sa raman focusat, echipa sa ofere tot ce are mai bun, putem obtine rezultate mari", a spus George Puscas la finalul meciului.