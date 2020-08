"Baga-mi-as p*** sa-mi bag!" A dat gol, apoi s-a uitat spre marginea terenului si a inceput sa INJURE! Reactie INCREDIBILA a lui Keseru dupa ce a marcat pentru Ludogoret. VIDEO

Lasat de Radoi in afara lotului Romaniei pentru dubla cu Irlanda de Nord si Austria din Nations League (4 si 7 septembrie, 21:45, PRO TV), Keseru a marcat a doua etapa la rand pentru Ludogoret.

Atacantul in varsta de 33 de ani a deschis scorul cu Etar, in minutul 79 al partidei. Imediat dupa gol, Keseru a avut o izbucnire bizara. A inceput sa injure timp de cateva secunde, uitandu-se spre marginea terenului. Keseru a fost rezerva si a intrat in partea a doua a meciului.



