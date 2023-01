„Sper să n-ajungă unde am fost noi!” Mesajul transmis de Mihai Stoica lui Victor Pițurcă după ce a fost reținut de DNA 

Fostul selecționer este anchetat într-un dosar care implică achiziționarea măștilor de protecție în perioada pandemiei. În comunicatul DNA se informează că Victor Pițurcă a fost amendat și acuzat de cumpărare de influență.

Mihai Stoica, surprins de situația lui Victor Pițurcă

De-a lungul timpului au existat tensiuni între Victor Pițurcă și Mihai Stoica, însă managerul general de la FCSB a spus că nu și-ar dori ca fostul selecționer să aibă probleme cu legea. Totodată, oficialul vicecampioanei României a puncttat că i se par ciudate sumele anunțate în cazul anchetei.

„Eu aş regreta, sincer, să aibă probleme. La cum îl cunosc, şi îl cunosc destul de bine, chiar dacă relaţiile noastre au fost în ultima perioadă reci, e un om foarte calculat. Şi parcă nu îmi vine să cred că este el în situaţia asta. Sper să n-ajungă unde am fost noi.

Eu ştiu foarte clar că şi el a avut aceleaşi regrete când noi am fost arestaţi. Îi ţin pumnii, altceva nu am ce să spun. Nici nu ştiu despre ce e vorba, adică doar ce am văzut din comunicatul dat de DNA. Suma e derizorie. (Moderatorul emisiunii: Mita de 50.000 de euro) Da, mi se pare ciudat. Deci la 2 milioane, 10.000 mită? De asta zic că e ciudat”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

De ce a fost reținut Victor Pițurcă

În aprilie 2020, firma Helios Dentserv și Ministerul Apărării Naționale au semnat un contract în valoare de 13.459.138 lei (aproximativ 2,72 milioane de euro), care presupunea livrarea către MApN a 1.000.000 de măști chirurgicale FFP1, 300.000 de măști FFP2, 100.000 de măști FFP3, 10.000 de viziere și 50.000 de ochelari de protecție, notează Gsp.

În mai 2020, după ce s-a încheiat starea de urgență, Helios Dentserv a încheiat un contract de cesiune de creanță cu PAV Green Energy SRL, firma lui Alexandru Pițurcă, fiul fostului selecționer.

Victor Pițurcă, de trei ori selecționer al naționalei României

În vârstă de 66 de ani, Victor Piţurcă a fost selecţioner al României în trei rânduri: 1998/1999, 2004/2009 şi 2011/2014. El a mai pregatit echipe precum Steaua, Universitatea Craiova sau Al Ittihad.

Piţurcă a fost component al echipei Steaua, care a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 și Supercupa Europei, dar a jucat și finala Cupei Intercontinentale, scor 0-1 cu River Plate, la Tokyo.