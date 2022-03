„Putin ne poate pupa în fund!” Gruparea Squad303, ce îi ajută pe hackerii Anonymous, anunță o super-lovitură: „50 de milioane de mesaje au fost trimise!” 

24 februarie este data la care Rusia a invadat Ucraina, la ordinele președintelui de la Kremlin. De atunci, armata ucraineană se luptă să țină piept atacurilor în lanț ale rușilor. Puterile lumii au sancționat dur Rusia, în încercarea de a pune presiune pe Vladimir Putin, pentru a înceta războiul.

În 'luptă' au intrat și hackerii de la renumita grupare Anonymous, care au reușit să dea lovituri importante rușilor, spărgând unele dintre cele mai importante site-uri din Rusia, printre care și cel al Serviciului Federal de Securitate din Rusia.

Celor din Anonymous li s-a alăturat de curând gruparea Squad303, care a creat un program prin care oamenii să le poată trimite mesaje pe telefoanele mobile rușilor, informându-i care este situația reală din Ucraina. Presa de propagandă din Rusia a încercat să cenzureze informațiile reale legate de războiul din Ucraina, la ordinele președintelui.

Cei din Squad303 au anunțat o mare lovitură, având și un mesaj ironic pentru Vladimir Putin. De la înființarea grupării s-au trimis nu mai puțin de 50 de milioane de mesaje, după cum au anunțat chiar ei.

„Pentru câteva zile am lucrat în tăcere pentru a ne reconstrui infrastructura. Acum Putin poate să ne pupe în fund :). Ați muncit și voi de asemenea...ați trimis 50 de milioane de mesaje rușilor. Vă iubim!”, se arată în mesajul postat pe contul de Twitter.

For a few days we were quietly working to fully rebuild our infrastructure. Now Putin can kiss our ass:) You worked hard too... sending 50 million messages to the Russians!!! We❤️U!!! Praise #Anonymous #OpRussia @YourAnonNews @YourAnonCentral @AnonymousVideo @AnonymousUK2022 pic.twitter.com/P14kdizWoj