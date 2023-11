Kim Kardashian a devenit cunoscută într-un mod controversat, în urma unui sex-tape publicat de un fost iubit de-ai săi, însă de atunci a reușit să își construiască un imperiu și să devină una dintre cele mai faimoase personalități ale lumii. 1.7 miliarde de euro este valoarea de piață a lui Kim conform Forbes în 2023.

Influencerița a fost căsătorită cu Damon Thomas, Kris Humphries și Kanye West, cu ultimul având 4 copii. Unul dintre copii, Saint West, este pasionat de fotbal, iar în acest an, Kim a fost surprinsă în tribune la meciurile lui Arsenal, Paris Saint-Germain, Inter Miami și Al-Nassr, alături de băiatul său.

Kim Kardashian, despre momentul în care l-a întâlnit pe Erling Haaland

Kim a povestit recent, într-un interviu pentru GQ Magazine, despre momentul în care l-a întâlnit pe starul lui Manchester City, Erling Haaland. Cei doi s-au intersectat la prezentarea de modă Dolce&Gabbana din luna iulie și s-au pozat. Kim Kardashian a povestit că deși nu era cu fiul său, l-a sunat imediat pentru a-i sune.

„Eram în Italia și îl văd pe Erling Haaland și m-am speriat al dracului de tare pentru că știu că fiul meu ar fi încântat, e o chestie de ale lui. Așa că am fost așa o ratată că am început să sun pe FaceTime la acest eveniment, eram gen: 'Saint, nu o să îți vină să crezi pe cine am întâlnit'.

Fiul meu e înnebunit despre tot ce înseamnă Cristiano Ronaldo, în mod clar suntem fani ai lui Inter Miami, ne-am distrat atât de mult la PSG, sunt o mamă care își duce copiii la fotbal”, a spus Kim Kardashian în interviul acordat pentru GQ.