„M-a oprit un polițist să îmi spună!” Anamaria Prodan, dezvăluiri neașteptate legate de divorț

Decizia a fost a antrenorului Universității Craiova, care a anunțat în presă că se va despărți de Anamaria Prodan, însă impresarul a dezmințit totul. Cu toate astea, recent au apărut alte informații, iar după zvonurile conform cărora presupusa iubită a lui Reghecampf ar fi gravidă, tehnicianul a confirmat despărțirea.

Aflată în studioul emisiunii 'La Măruță', Anamaria Prodan a dezvăluit cum a aflat prima dată de decizia soțului ei de a divorța, când a fost oprită special de un polițist în trafic.

„M-a oprit un polițist să îmi zică!”

„Eu am aflat prima dată de divorț când conduceam și m-a oprit un polițist să îmi zică: 'Vai, doamna Prodan, dar cum s-a întâmplat așa ceva?' Eu l-am întrebat ce s-a întâmplat. Mi-a zis că a declarat soțul meu că divorțează. Eu i-am zis: 'Nu știu, că nu mi-a spus, poate v-a spus vouă, eu nu știu nimic'.

Când făceam la Snagov, să intru de pe DN m-a oprit. Eu oricum aflu totul din presă, absolut totul”, a spus Anamaria Prodan în emisiunea 'La Măruță'.

„Nu am primit actele de divorț!”

Deși Laurențiu Reghecampf a spus că a depus actele necesare pentru divorț, Anamaria susține că nu a primit documentele și a dezvăluit că a comunicat extrem de puțin cu soțul ei în ultimul timp, mai ales după izbucnirea scandalului.

„Încă nu am primit actele de divorț, foarte rar vorbim, acum în ultimele săptămâni, de când a început nebunia. Eu consider că ce am avut de spus, am spus, frumos, elegant și așa o să spun toată viața. Când eu am spus că îl vom striga în universul nostru și va rămâne soarele nostru, așa va rămâne întotdeauna, pentru că până la momentul pe care noi îl știm, familia, noi am fost ceva unic”, a adăugat agentul.