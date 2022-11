Cei doi au ținut prima pagină a tabloidelor o lungă perioadă de timp, în diferite momente, după ce au „trecut” prin mai multe scandaluri publice. Recent, Wanda Nara anunța că a divorțat de Mauro Icardi, după luni de conflict, însă ca și în trecut, vedeta TV argentiniană s-a întors la jucătorul împrumutat de PSG la Galatasaray.

Wanda Nara și Mauro Icardi, vacanță exotică în Maldive după divorț

Wanda și Icardi au anunțat recent, prin postări pe rețelele de socializare, că s-au împăcat. Cei doi au mers împreună în vacanță în Maldive, unde au postat fotografii fierbinți împreună.

„Nu a fost femeia vieții mele, era viața mea transformată într-o femeie. Și poveștile Disney au mai multe sezoane. Te iubesc, Wanda Nara”, a scris Icardi pe Instagram.

Wanda Nara a rupt tăcerea! A vorbit despre infidelitatea lui Mauro Icardi

Wanda a izbucnit și în plâns în timpul unei emisiuni la care a participat în urmă cu o lună, vizibil emoționată de perioada dificilă prin care trece. Cei doi au fost căsătoriți timp de opt ani și au împreună două fete: Francesca (7 ani) și Isabella (6 ani). Înainte de relația cu Mauro Icardi, Wanda Nara a fost măritată cu Maxi Lopez, fostul coechipier al lui Icardi, alături de care are trei băieți: Valentino (13 ani), Constantino (11 ani) și Benedicto (10 ani).

„Am semnat documentele de divorț. Un prieten avocat se ocupă de tot. Sunt foarte determinată în legătură cu separarea, copiii sunt prioritatea mea.

Mă doare pentru că sunt o persoană care crede în dragoste pentru totdeauna. Cred în ideea de a îmbătrâni alături de bărbatul pe care l-am ales, însă uneori viața te surprinde și trebuie să mergem înainte, să căutăm mereu fericirea și să le arătăm copiilor că din ceea ce ți se întâmplă în viață, trebuie mereu să cauți fericirea”, a declarat Wanda cu lacrimi în ochi conform Marca.

Totodată, agentul a dezvăluit că jucătorul i-a spus totul despre infidelitate, după ce presa internațională a scris despre relația lui Icardi cu China Suarez, actriță din Argentina.

„Știam totul despre el. Nu am găsit informația sau că am început să controlez și să îi verific telefonul, nu e adevărat. Ne-am așezat și mi-a zis: 'vreau să îți spun ceva'. Mi-a spus adevărul. Mauro e o persoană care, chiar dacă doare, îți spune adevărul. Mai mereu am discuții cu el din cauza asta pentru că e genul de persoană care îți spune adevărul chiar dacă îți face rău. Mi-a spus că s-a întâlnit cu altă persoană.

Mi-a zis că nu era o persoană normală, ca să spunem așa, era o femeie care în Argentina a mai avut un istoric cu persoane care aveau parteneri. Acolo a început totul, nu mi-a păsat că s-ar fi putut întâmpla orice lucru, pentru mine era grav faptul că a avut loc cu o asemenea persoană. M-am simțit jignită, da ”, a adăugat modelul.