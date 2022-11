Cuplul a început procedurile de divorț după mai multe scandaluri ce au apărut de-a lungul timpului, cel mai mare și cel mai important fiind cel apărut în urmă cu un an, când presa internațională dezvzăluia că fotbalistul și-a înșelat soția cu o actriță din Argentina. Mauro Icardi și Wanda Nara s-au împăcat, însă s-au separat la câteva luni, iar divorțul pare iminent.

Într-un interviu acordat pentru revista Vanity Fair, vedeta din Argentina a povestit pe larg care au fost motivele pentru care ea și celebrul fotbalist au ajuns să pună capăt relației.

"Nu m-am așteptat la asta (n.r. - să mă înșele), a fost rău, dar am realizat că nu trăiesc într-o poveste Disney și că lucruri rele se pot întâmpla. I-am iertat greșeala, problema a fost alta.

Deja am semnat actele, Mauro nu și-a dorit asta, a fost dificil, deoarece încă îl iubesc. Dar lucrurile nu mai merg, atmosfera era urâtă în casă, iar la un moment dat i-am spus să ne opri. Am plecat în Argentina, am fost departe vreo două luni", a povestit Wanda Nara.

"Am cinci copii, i-am crescut, m-am dedicat lor mai bine de zece ani. I-am spus lui Mauro că vreau să revin la proiectele mele profesionale și nu i-a plăcut. Nu a acceptat ideea de a-mi îndrepta atenția și spre altceva", a adăugat aceasta.