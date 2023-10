Victor Pițurcă a spus tot! Cum a ajuns inculpat în „Dosarul Covid” și cine era, de fapt, omul vizat

La aproape un an distanță, Pițurcă a dezvăluit că încă mai are statutul de inculpat în acel dosar, deși alta ar fi persoana vizată de procurorii DNA.

În același dosar, a mai fost reţinut şi directorul general al Romarm, Gabriel Ţuţu, pe care Victor Pițurcă îl consideră principalul vinovat pentru situația în care se află.

„Într-o luni dimineață am fost sunat de un număr necunoscut: 'Sunt procuroul nu știu care de la DNA și trebuie să vă prezentați la DNA'. Am întrebat pentru ce și mi-a spus că pentru afacerea cu materialele pentru Covid. Am rămas puțin surprins.

Alex, la fel, a fost și el chemat tot luni. Scopul era ca noi doi să venim luni, să ne încătușeze pe amândoi, să ne ducă exact ca pe frații Tate. Asta s-a urmărit. Din păcate pentru ei, nu le-a ieșit această strategie, fiindcă Alex era plecat, avocatul lui la fel și ei eu venit marți.

Asta s-a întâmplat, cred eu, fiind că cel care era procuror șef, peste o săptămână se făceau alegeri din nou, și probabil a dorit să fie această tevatură. Sau a intervenit cineva. S-a întamplat ca cineva mai mare să aibă ceva împotriva mea... Bine, eu am mai spus cândva unele lucruri, dar să se întâmple astfel de lucruri...

Nu știu cum se va încheia! Eu încă sunt inculpat... ținta a fost un personaj care se numește Țuțu Gabriel și care a avut alte lucruri în acest dosar, care au fost băgate în aceeași oală cu dosarul respectiv. Și de acolo au apărut foarte multe lucruri neadevărate, că am lucrat cu el să aducem nu știu ce... nu, nu e adevărat, n-am avut nicio legătură cu el.

M-a afectat foarte mult, pentru că lumea vede, aude și își face impresia că nu știu ce... fără să știe de fapt care e adevărul. Abia după câteva zile presa a început să-și dea seama ce s-a întâmplat”, aspus Victor Pițurcă în cadrul podacstului „Ameritat cu Nasrin”.

Ce s-a întâmplat în luna ianuarie a acestui an

Fostul selecţioner Victor Piţurcă şi directorul ROMARM, Gabriel Ţuţu, au fost reţinuţi, în 30 ianuarie, de procurorii DNA, fiind acuzaţi într-un dosar care vizează achiziţii realizate în timpul pandemiei.

Este vorba despre contracte pentru livrarea unor utilaje neconforme de producere a măştilor care au prejudiciat ROMARM cu peste 8,6 milioane de lei. De asemenea, este vorba despre măşti neconforme pentru MApN. În context, Gabriel Ţuţu ar fi primit 50.000 de lei.

În dosar este vizat şi fiul lui Victor Piţurcă, Alexandru.

A doua zi, Victor Piţurcă a fost plasat sub control judiciar, ulterior şi această măsură fiind revocată, iar Gabriel Ţuţu şi Alexandru Piţurcă au fost prezentaţi magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Propunerea nu a fost însuşită de judecători, care au decis plasarea sub control judiciar şi a celor doi.