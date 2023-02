Un superfotbalist ajută victimele seismului din Turcia în semn de solidaritate. În ce ipostază a fost surprins jucătorul

Turcia a fost lovită de un cutremur catastrofal care a lăsat în urmă peste 11.000 la ora actuală, conform Știrilor Pro TV. Luni dimineață, pe 6 februarie, în jurul orei 4:15, un seism de 7,8 pe scara Richter a zguduit poporul turc, afectând și țara vecină, Siria.

Fost jucător al celor de la Napoli, Dries Mertens a fost transferat gratis în vara lui 2022 la Galatasaray și mai are contract cu formația din Superliga Turciei până la finalul lui iunie 2023.

În urma evenimentului zguduitor, decarul a fost surprins oferind ajutoare victimelor seismului puternic, conform informațiilor oferite de jurnalistul sportiv, Nicolo Schira.

???? for Dries #Mertens, who is working to help the earthquake victims in Turkey pic.twitter.com/nZIkviKdb7