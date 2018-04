Un singur om a terorizat cea mai periculoasa grupare de traficanti din Columbia! Ce le-a facut in ultimii ani

Au incercat deja de 5 ori sa il omoare si nu au reusit.

Leiderman Ortiz a ajuns celebru in Columbia, dupa ce a reusit sa supravietuiasca mai multor tentative de asasinat din partea gherilelor ce controleaza traficul de droguri.

Acesta este unul dintre jurnalistii care au avut curajul sa scrie despre bandele de traficanti si despre implicarea politistilor si politicienilor in afacerile murdare ce ucid societatea columbiana.

In acest moment, in Columbia sunt peste 150 de jurnalisti ce traiesc sub protectia guvernului. Acestia au paza armata cu ei in permanenta sau diferite forme de protectie, pentru a nu fi asasinati de cei despre care scriu.

Leiderman Ortiz este insa in capul listei pentru traficanti. Acesta este o tinta inca din 2010, cand a avut loc prima tentativa la viata lui. Jurnalistul scrie despre cea mai periculoasa banda din Columbia, gherila paramilitara ce controleaza zona Caucasia, o zona bogata in aur.

Spre deosebire de cartelurile cunoscute pentru traficul de droguri, gherila din zona Bajo Cauca este mult mai periculoasa, avand organizarea unei armate si controland o zona semi-independenta din Columbia, unde guvernul are putine sanse sa controleze lucrurile.

Acesta s-a nascut in Caucasia si si-a asumat riscul de a scrie despre cum traficantii de cocaina au pus stapanire pe minele de aur si extrag aurul in mod ilegal, provocand daune imense in zona prin defrisari masive si prin otravirea apei potabile.

Leiderman a ajuns sa traiasca intr-un bunker, cu geamuri antiglont, fiind pazit in permanenta de o masina de militari si 4 bodyguarzi.

"Abia daca ma pot odihni, dorm cate 3-4 ore pe noapte, si atunci foarte greu", spune jurnalistul pentru colegii sai de la El Mundo, care au venit sa il viziteze.

De aproape 10 ani, Leiderman a reusit sa dezvaluie actiunile gherilei dar si legaturile acesteia cu politia si cu politicieni. Per total, peste 25 de oameni au ajuns la inchisoare ca urmare a dezvaluirilor facute de el, transformandu-l in cel mai vanat jurnalist din Columbia.