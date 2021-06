Un model si-a indus fanii in eroare dupa ce a postat o fotografie in care apare in costum de baie

Madalena Ramos este un model international care are sute de mii de urmăritori pe Instagram si care reuseste mereu sa stranga mii de aprecieri cu pozele ei super sexy.

Madalena Ramos nu ezita sa se fotografieze in cele mai sexy tinute, facand in acelasi timp reclama la diferite branduri de haine. Recent, modelul a postat pe Instagram o mai multe poze in care apare in mai multe costume de baie, insa unul a atras privirile, dar si intrebarile.

Costumul de baie din două piese ii pune, fara indoiala, trupul in evidenta, insa intrebarea a fost: “Unde sunt bretelele?”, aceasta fiind transparente si creând o iluzie optică.

“Ești superba”, “Doamne, cum arati”, “Asta inseamna perfefectiunea”, “Este ireal”, sunt doar cateva dintre reactiile internautilor.

Sursă foto: Instagram Madalena Ramos