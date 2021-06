Petr Cech, reactie dura dupa ce delegatia engleza a decis sa-i izoleze pe Mount si Chilwell. Ce l-a nemultumit pe legendarul portar ceh

Mount si Chilwell au fost trimisi in izolare, dupa ce au intrat in contact cu scotianul Gilmour, depistat pozitiv la coronavirus.

Petr Cech s-a aratat contrariat de decizia englezilor, sustinand ca nu intelege cum a putut fi luata o astfel de decizie, tinand cont ca toti fotbalistii nationalei Scotiei, care au impartit acelasi vestiar cu Gilmour au primit dreptul de a disputa urmatorul meci de la Euro, pentru ca au primit rezultate negative la testele pentru coronavirus, acelasi lucru care s-a intamplat si cu Mount si Chilwell.

"Va rog, ma poate ajuta cineva sa inteleg cum e posibil ca Mason Mount si Ben Chilwell, ambii cu teste negative, sa fie izolati dupa ce au intrat in contact cu Billy Gilmour, iar intregul lot al Scotiei, care a stat in acelasi vestiar, hotel, avion, in aceeasi sala de mese si in aceeasi sala de sedinte, are dreptul de a juca fara nicio problema pentru ca jucatorii au prezentat teste negative? Care e diferenta cu aceste rezultate? E de neinteles...", a scris Petr Cech, pe Instagram.