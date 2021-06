S-a dus la banca sa scoata 100 de lei, dar s-a trezit cu un miliard de dolari in cont! Cum a fost posibil

Aceasta femeie a devenit cunoscuta in toata lumea dupa ce i s-a intamplat zilele trecute.

Julia Yonovski din Largo, Florida, s-a trezit cu o avere in cont. Femeia a mers la banca pentru a retrage 20 de dolari, contravaloarea a mai putin de 100 de lei. S-a trezit cu nu mai putin de 999 985 855,94 de dolari in cont. Julia si-a revenit greu din spaima pe care a trait-o. N-a gasit niciun operator bancar cu care sa vorbeasca despre ceea ce i s-a intamplat. "Am fost socata. Stiu ca multi oameni ar fi crezut ca au castigat la loterie, dar eu am fost ingrozita", a spus Julia.

Cand a verificat soldul, Julia a descoperit ca e miliardara. "Nu sunt banii mei, nu as cheltui nimic din ei. Ma sperie, stiti ce se intampla si cu hackerii, cu cei care sparg conturi".



Chase, banca unde femeia are cont, nu a facut niciun comentariu pana acum, nici nu a actionat astfel incat suma sa ajunga la proprietarul ei real. Banii sunt inca in contul femeii din Florida.