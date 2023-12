În timpul evenimentului organizat de UEFA la Hamburg, chiar în plină desfășurare a tragerii la sorți, au început să se audă gemetele unei femei, ca într-un film pentru adulți. Publicul a fost surprins ca fiind vizibil stânjenit de moment, care i-a aparținut unui celebru YouTuber, după cum și-a asumat chiar el responsabilitatea.

Momentul în care sunetele pornografice s-au auzit în studioul lui Gary Lineker + Cum a reușit

Daniel Jarvis nu s-a aflat la prima astfel de farsă. Prima 'victimă' a acestuia a fost fostul fotbalist Gary Lineker. Momentul s-a petrecut în timpul emisiunii acestuia de la BBC, 'Match Of The Day', la o transmisiune în direct dinainte de meciul din FA Cup dintre Liverpool și Wolves.

În timp ce Lineker vorbea, sunetele pornografice s-au auzit la o intensitate mare, asemănătoare cu cele care s-au auzit și sâmbătă seară, în care o femeie gemea. Jarvis și-a asumat, mândru, responsabilitatea pentru farsă, iar apoi a explicat cum a reușit să facă acest lucru.

„Oamenii spun că a fost cea mai tare farsă din toate timpurile. Unde îmi este Oscarul?

A fost ușor să mă strecor în interiorul studioului, doar am intrat, în spatele unei echipe mici de filmare, era o persoană care avea multe camere cu el. Dacă te uiți suspicios, nu ai cum să intri, dar dacă te duci direct, de parcă știi ce faci, de parcă aparții locului, te integrezi rapid.

Voiam să pun telefonul sub scaun, dar ne-am gândit că ar putea fi mișcat și va cădea, iar apoi cineva l-ar putea găsi. Același lucru și cu masa din mijloc. Așa că am mers în spatele platoului, chiar în colțul de sus, și am zis că e locul perfect, era și camuflat, pentru că era puțin întuneric acolo.

Când am sunat pe acel telefon, începuse să sune, dar nu se auzea la TV din cauza delay-ului și am sunat de vreo trei ori, apoi aud sunetul și mă gândeam dacă vine dinspre TV. Mi-a luat câteva secunde, dar după aceea am realizat că funcționează, am fost așa încântat, am început să râd.

Mă gândeam că va suna o dată, iar apoi îl vor găsi. Dar am tot sunat și am sunat. Nu se oprea. Cred că am sunat de vreo 10 ori. Reacțiile au fost nebune, nu știu, dar toată lumea a fost fericită. Îmi place să fac oamenii fericiți ”, spune Jarvis într-un interviu.

EXCLUSIVE: "Where's my Oscar?!"



???? YouTube Prankster Daniel Jarvis reveals how and why he pulled off his x-rated Match of the Day prank pic.twitter.com/2ITGXNFaZl — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 22, 2023

Daniel Jarvis și-a construit o carieră prin astfel de momente. Bărbatul s-a mai remarcat și la finala UEFA Champions League din 2022, când a sărit pe teren la meciul dintre Real Madrid și Liverpool, purtând o vestă specifică echipei de televizare, înainte să se schimbe cu un tricou de-ale lui Real Madrid, cu numărul 69.