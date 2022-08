Sandra Mutu (28 ani) a fost „ținta” camerelor pe durata întregii partide. Soția antrenorului a venit alături de băiețelul lor, Tiago, pentru a-l susține pe Adrian Mutu în partida ce îi poate duce echipa pe primul loc în clasament. Sandra a apărut în cadrele de la stadion în diferite momente ale jocului.

Cameramanii au surprins-o bucurându-se la golurile marcate de Dugandzic și Sefer.

Sandra Mutu, apariție de lux în tribunele din Giulești!

Soția lui Adrian Mutu este model de meserie, astfel că apariția sa a fost una care a întors capete. Sandra Mutu nu trece neobservată, iar imaginile de la meci au confirmat acest lucuru. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mai mulți ani, prin intermediul unor prieteni comuni și sunt căsătoriți din 2015.

„Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15 -16 ani, și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: ‘Ce fată frumoasă!’. Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani.

Are o înțelepciune de bănățeancă, o sensibilitate și o finețe incredibile pentru cei 28 de ani ai ei. Sandra e o ființă solară, se vede asta și pe cel mic, cum l-a crescut. Recunosc că sunt gelos. În șapte ani, eu cu Sandra nu ne-am certat niciodată”, recunoștea Adrian Mutu în podcast-ul lui Cătălin Măruță.