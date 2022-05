Rapid a încheiat sezonul pe locul 3 din playout, cu 39 de puncte, în spatele lui Sepsi OSK, cu 42 de puncte, și FC Botoșani, cu 41 de puncte, și a pierdut șansa de a evolua în barajul pentru Conference League. Însă, având în vedere că regulamentul Federației Române de Fotbal este ambiguu, giuleștenii pot profita dacă Sepsi OSK se va impune în finala Cupei României, împotriva Voluntariului, pe 19 mai, de la 20:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

În tribunele stadionului de la Mioveni a fost și Sandra Mutu (28 ani). Soția antrenorului de la Rapid a vrut să îi aducă noroc „Briliantului” în obținerea victoriei care să-i ducă pe giuleșteni pe primul loc în playout, doar că nu s-a întâmplat acest lucru.

Pe imaginile filmate de știrile PRO TV, Sandra își arată indignarea pentru că Rapid a fost egalată la doar câteva secunde după ce a izbutit să egaleze. De asemenea, soția lui Mutu a trăit intens întreagă partidă de la Mioveni, tresărind la fiecare ocazie pe care o aveau argeșenii.

Adrian Mutu: „Prefer să am vacanță mai mult!”

„Trebuia să ne zică și nouă mai de mult. Acum e ușor, am căzut pe locul 3. Dar până acum am condus în playout-ul. Eu unul nu țin neapărat să joc acest baraj, nu merităm cu atitudinea asta. Nu am arătat în ultimele meciuri că merităm Conference League sau barajul măcar. Prefer să am o vacanță mai mult și să îmi pregătesc sezonul care vine mult mai bine și să dăm totul sezonul care urmează. Cu asemenea atitudine ne facem de râs în Conference League”, a declarat Adrian Mutu la conferința de presă după înfrângerea cu CS Mioveni, 2-3.