GALERIE FOTO ”Ți-e frică de înălțimi?” Lionel Messi, în cel mai nou promo pentru noul Spider-Man

”Ți-e frică de înălțimi?” Lionel Messi, în cel mai nou promo pentru noul Spider-Man Stiri
SPORT.RO
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Spider-Man: Brand New Day, cu Messi în prim-plan.

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Leo MessiLionel MessiTom Hollandpeter parkerSpider Man
Din articol

Sony a lansat un nou promo pentru filmul Spider-Man: Brand New Day, cu Tom Holland și Lionel Messi protagoniști! Filmul se lansează în cinematografe pe 31 iulie 2026.

”Ți-e frică de înălțimi?” Lionel Messi, în cel mai nou promo pentru noul SpiderMan

  • Vlcsnap 2026 06 30 17h19m44s724
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Foto: Sony Pictures Entertainment (YouTube)

În ultimul promo pentru pelicula regizată de Destin Daniel Cretton, Leo Messi îl caută pe Spider-Man și intră într-un bar în care se află chiar Peter Parker, jucat de Tom Holland.

”Ți-e frică de înălțimi?”, îl întreabă Spider-Man pe Messi, iar ulterior cadrul se mută cu cei doi zburând de pe o clădire.

Spider-Man: Brand New Day continuă povestea din No Way Home. Peter Parker trăiește într-o lume care a uitat complet cine este el, inclusiv MJ și Ned, foștii săi prieteni.

Messi, reclamă de la Cupa Mondială din 2026

Sony publică reclama cu Messi în clipa în care argentinianul este alături de naționala sa la Campionatul Mondial din 2026. Selecționata Albiceleste a avansat în ”16”-imile turneului final din SUA, Mexic și Canada, unde vor întâlni Capul Verde.

La CM 2026, Messi conduce clasamentul golgheterilor cu șase reușite. Pe locul doi, cu patru reușite, se află Kylian Mbappe, Erling Haaland, Vinicius Junior și Ousmane Dembele.

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