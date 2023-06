Robert Lewandowski le-a dat răspunsul arabilor, după ce a primit o ofertă de 100 de milioane de euro pe an

Mai multe cluburi din Arabia Saudită vor să dea lovituri de imagine în această perioadă de mercato.

Una dintre ”țintele” arabilor a fost și Lewandowski, care a avut cifre impresionante la primul său sezon în La Liga.

Polonezul a fost ”ademenit” în Arabia Saudită cu un salariu fabulos, de 100 de milioane de euro pe sezon, dar a spus ”pas” ofertei venite din zona Golfului, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Robert #Lewandowski has turned down a very rich bid from Saudi Arabia clubs: contract until 2026 with a salary of €100M/year. He wants to stay at #Barça. #transfers #FCB ????????