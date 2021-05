Si-a facut un selfie in ultima seara de burlacie, iar acum e cautat de politie! Detaliul care i-a scos din minti pe oamenii legii

Un barbat a postat pe contul sau de Twitter un selfie care i-a atras cateva probleme.

Tanarul din Marea Britanie s-a fotografiat in timp ce se afla la volan, dorindu-si sa aiba o amintire din ultima lui seara de burlacie. Din pacate pentru el, oamenii legii s-au sesizat in momentul in care au vazut imaginea.

Asta pentru ca in ochelarii de soare ai tanarului se putea vedea ca fotografia a fost realizata in timp ce barbatul conducea, lucru interzis prin lege.

Politistul care a vazut postarea pe Twitter a barbatului s-a sesizat, lasandu-i un comentariu: "Te rog sa ne contactezi ca sa-ti trimitem cadoul de nunta", referindu-se la o amenda de 200 de lire sterline si o penalizare de 6 puncte.

Britanicul si-a sters imediat contul de Twitter in incercarea de a scapa de amenintarile politiei, insa oamenii legii o gasisera deja si pe logodnica lui, astfel ca nu a putut sa evite amenda.

Tweet virala amenda politie burlac