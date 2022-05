România, campioană mondială la Robotică: o echipă din Arad, cea mai bună din cele 161 de participante la Houston 

Echipa „Delta Force”, aparținând Liceului Național de Informatică din Arad a devenit noua campioană mondială de Robotică, în urma competiției derulate în săptămâna 23-30 aprilie.

Campionatul Mondial de Robotică FIRST 2022 s-a desfășurat în 2022 la Houston, Texas, și este un eveniment internațional anual al cărui scop este de a celebra știința, tehnologia, ingineria și matematica (STEM).

„Delta Force” s-a calificat pentru întrecerea din Houston în urma Campionatului Național de Robotică ediția #6 2022 BRD FIRST Tech Challenge România, organizat de asociația non-profit Nație Prin Educație.

Reacția echipei Delta Force, care a pus steagul României la loc de cinste, în SUA

„Am scris istorie! Este greu de descris ce simțim în acest moment! Suntem extrem de bucuroși că am reușit să facem ceea ce mulți credeau imposibil, chiar și noi, am câștigat Campionatul Mondial de Robotică din Houston! Suntem prima echipă internațională care a câștigat campionatul.

Suntem mândri că am putut aduce victorie Aradului, României și comunității FTC din România! Dorim să le mulțumim colegilor noștri de alianță Up a Creek și Java the Hutts cât și echipelor românești, asociației Nație Prin Educație și tuturor persoanelor care ne-au susținut și ne-au încurajat pe toate rețelele de socializare,” declară echipa Delta Force Robotics, notează Ecopolitic.

14 elevi numără echipa câștigătoare de la Houston