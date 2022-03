Putin ”denazifică” Ucraina cu neo-naziștii de la Wagner Group!

Declarațiile halucinante ale lui Vladimir Putin, dictatorul Rusiei, că a pornit războiul pentru a ”denazifica” Ucraina, au stârnit reacții de dezaprobare.

În plus, Putin a apelat la serviciile organizației paramilitare ruse ”Wagner Group”, conform The Times, pentru a-i lichida pe președintele ucrainean Zelenski, care are origini evreiești, și pe frații Klitschko.

Fondatorul ”Wagner Group”, locotenent-colonelul rus Dmitry Utkin, este un neonazist feroce, care are tatuat simbolul SS, și care a fost decorat în mai multe rânduri de Putin pentru faptele sale de război.

This is Dmitry Utkin - callsign "Wagner" - the founder of the Kremlin's "Wagner Group" PMC.

Yes; that is a Nazi Eagle tattooed on his chest, and those are Nazi SS 'Schutzstaffel' runes tattooed on his collarbones.

Because unlike Jewish Zelensky, Utkin really *is* a neo-Nazi. https://t.co/pifyGF5KS9 pic.twitter.com/dwGScgXwZD