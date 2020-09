Probleme URIASE pentru fiul lui Ilie Dumitrescu! A fost prins drogat la volan si ar putea ajunge la inchisoare 

Toto Dumitrescu (22 ani) are probleme cu legea dupa ce a fost oprit in trafic de politie, iar in urma testelor a iesit pozitiv pentru consum de droguri.

Conform ProSport, fiul lui Ilie Dumitrescu ar fi consumat cocaina si canabis, iar in urma incidentului din urma cu o seara, politia a deschis un dosar penal pe numele sau.

Politia Romana a emis un comunicat in care anunta fapta lui Toto Dumitrescu, care va fi anchetat.

"Conducatorul unui autovehicul in varsta de 22 de ani a fost depistat la intersectia dintre Bd. Pache Protopopescu si Bd. Ferdinand, in timp ce se deplasa pe drumurile publice, aflandu-se sub influenta substantelor psihoactive. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul DRUG TEST, rezultatul fiind pozitiv pentru consum de doua substante. Persoana in cauza a fost condusa la sediul I.N.M.L., unde i-au fost recoltate probe biologice. In acest caz, s-a intocmit dosar penal in conformitate cu prevederile art. 336 alin. 2 din Codul Penal", se arata in comunicat.

Conform legislatiei, fiul lui Ilie Dumitrescu risca inchisoare de la 1 la 5 ani sau o amenda penala, insa cazul sau va fi decis in instanta. cu toate astea, ar putea scapa doar cu o amenda daca se afla la prima abatere.