(P) Jucatori de fotbal care sunt pasionati de jocuri de noroc

Pariurile la jocurile de noroc reprezinta una dintre cele mai satisfacatoare activitati de recreere.

Daca ne uitam la ele si din perspectiva dinamica a norocului si a promisiunii castigului, atunci jocurile de noroc te incarca de entuziasm si de adrenalina. Asa ca nu este deloc de mirare ca jocurile de noroc sunt atat de populare si iubite la nivel mondial, inca de la aparitia lor.



Astazi, este cu atat mai convenient cu cat au devenit atat de abordabile, prin migrarea lor in mediul online. Accesibilitatea facila pe care o ofera platforma pe care activeaza acele mari cazinouri online ne bucura pe toti, deoarece putem alege sa traim oricand si de oriunde, experienta spectaculoasa a cazinoului.

Uneori ne indreptam spre cazinou pentru a ne distra. Alteori, pentru anumiti pariori, aceasta activitate devine o cariera, reusind sa o faca la un nivel profesional. O alta tipologie de jucatori sunt oamenii care dispun de sume uriase de bani pe care le pot investi in jocurile de noroc, pentru a se detasa complet de presiunea pe care o au in viata reala, fara sa fuga de acelasi gen de emotie primita si investita. Asa cum sunt jucatorii de fotbal celebri. Exista o legatura stransa intre sporturi si jocurile de noroc. Motiv pentru care, mare parte dintre sportivi adora sa-si petreaca timpul liber la mesele de joc.



Cristiano Ronaldo

Intr-un interviu acordat echipei PokerStars, Cristiano Ronaldo spune: Desi fotbalul este lumea mea, poker-ul este jocul meu. Aceasta afirmatie poate explica exact de ce, poate cel mai celebru fotbalist din lume, isi petrece timpul la masa de poker atunci cand nu este pe teren. Complet intuitiva alegerea sa, poker-ul este clasicul joc de masa ce presupune, mai mult decat noroc, anumite strategii de joc si o atitudine corespunzatoare, pentru a castiga. In acelasi timp, poker-ul creaza o tensiune in timpul sesiunii care mareste considerabil miza. Si daca ne uitam doar la aceste lucruri, putem intelege usor de ce unul dintre cei mai mari fotbalisti din lume alege sa continue aceasta stare, dupa ce iese de pe terenul de fotbal.



Participarea lui la turneele de poker se leaga strict de lucrurile deja mentionate. Ronaldo vorbeste despre acele detalii care il atrag la masa de joc, pe langa latura evidenta de distractie. El reuseste sa-si aduca la masa de poker acele abilitati dezvoltate pe teren. In primul rand este capacitatea de a functiona deosebit de bine sub presiune. Apoi este dezvoltarea unei strategii ajutatoare, capacitatea de a citi situatii si de a anticipa urmatoarele miscari ale oponentilor, ba chiar a le intampina printr-o decizie rapida ce schimba complet cursul jocului. La fel ca la fotbal. Iar de aici se trage si atractia sa catre poker, unde, usor-usor, devine un jucator formidabil.

Mario Balotelli

Jucatorul italian de fotbal, Mario Balotelli, a activat la unele dintre cele mai mari echipe din Europa. Desi in presa s-au scris foarte multe lucruri cu o puternica tenta de senzational despre el si pasiunea lui pentru viata de noapte, Balotelli impresioneaza printr-o atitudine caritabila pe care nu se sfieste sa o arate. Vazut deseori in cele mai cunoscute cazinouri din lume, cu precadere la masa de ruleta, fotbalistul alege sa se relaxeze prin pariuri ce-i aduc uneori castiguri fabuloase. Una din stirile care ii evidentiaza trasaturile de personalitate vine dupa o noapte petrecuta la 235 Casino in Manchester, unde a castigat mai mult de 25.000 de lire la ruleta. Acesta este momentul in care Balotelli a ales sa-si sarbatoreasca victoria prin a lasa unui ospatar un bacsis de 1.000 de lire iar in drumul sau, sa-i ofere unui om al strazii, aceeasi suma.

Neymar

Brazilianul Neymar a devenit imaginea PokerStars in 2015. Si nu, aceasta nu este o campanie publicitara care sa-i aduca si mai multi bani unui fotbalist care valoreaza in acest moment in jur de 105 milioane de dolari, bani veniti in mare parte de la echipa la care activeaza, Paris Saint-Germain. El si-a asociat imaginea cu PokerStars deoarece este, in timpul liber, un jucator avid de poker, ba chiar unul bun, care participa la unele dintre cele mai importante turnee de poker, cu reusite impresionante. Mai mult de atat, Neymar are o relatie stransa cu Akkari, jucatorul de poker profesionist, brazilian si el, care il indruma in experienta lui la masa de poker. Desi cariera sa in fotbal este una prolifica, Neymar se pregateste, lucrand la abilitatile sale, pentru a incepe o cariera de jucator de poker la nivel profesional, dupa ce va renunta la fotbal.

Gianluigi Buffon

Legendarul portar italian care nu are nevoie de nicio introducere, este recunoscut ca fiind unul dintre cel mai bine platiti portari din lume. In acelasi timp, el este extrem de apreciat pentru atitudinea lui de pe teren, pentru eleganta de care da dovada si spiritul umil pe care-l afiseaza. Chiar si asa, Buffon mentioneaza ca ii place sa-si traiasca viata la maximum. Iar interesul sau catre pariuri vine sa sustina aceasta afirmatie. Desi in trecut a fost acuzat pentru pariuri ilegale la care a luat parte, acesta a fost gasit nevinovat. In schimb, Buffon nu a ascuns niciodata faptul ca isi ia multa placere din poker. Vazut deseori la mesele de poker, portarul este atras de acest joc de masa, unde isi poate pune in practica atitudinea de pe teren. Si el, este din 2012 ambasador al PokerStars.

Din pacate, de cele mai multe ori auzim despre pasiunea pentru jocuri de noroc a sportivilor, din presa, sub forma de scandaluri. Mai ales ca FIFA interzice tuturor jucatorilor de fotbal accesul la orice tip de pariuri sportive bazate pe fotbal.



Insa trebuie sa intelegem ca exista o legatura stransa intre sporturi si jocuri de noroc, de la starea pe care ti-o dau aceste doua activitati, indiferent de nivelul de implicare, la caracteristicile de care ai nevoie pentru a performa, in ambele. Asa ca nu este deloc de mirare ca cei mai multi fotbalisti dezvolta o placere pentru jocurile de noroc, cu precadere pentru poker. Unii o vad ca pe o metoda de entertainment, altii vor sa o transforme intr-o cariera de viitor. Indiferent de motivatie, pasiunea este ceea ce sta la baza celor doua.