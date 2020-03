Ordonanta militara 4! Ce sa va intampla de maine in Romania! Anuntul facut de Ministrul de Interne

Ministrul de Interne a anuntat ce masuri noi se vor implementa in Romania.

Marcel Vela, Ministrul de Interne, impreuna cu secretarii de stat Raed Arafat si Bogdan Despescu au anuntat masurile care vor fi implementate in Romania in urmatoarea perioada.

"Am clarificat cu privire la circulatia pesoanelor de peste 65 de ani un interval orar in care pot rezolva sa-si rezolve probleme de natura medicala - tratamente oncologice, dializa, deplasare - care se pot face cu mijoace proprii sau cu ale familiei, mijloace sanitare - acestea pe intreaga perioada a zilei. Am permis deplasarea in afara gospodariei persoanelor de peste 65 de ani, intre 20:00 -21:00, pentru nevoile animalelor de companie. Nu este nevoie in acest caz de declaratie", a declarat Marcel Vela.

Impreuna cu colegii de la MAI si cei de la situatii speciale de urgenta, am stabilit ca cei care sunt in izolare la domiciliu, identificati si verificati ca atare, daca incalca regulile izolarii, intra direct îi carantina cu conditia in care, obligatoriu, vor suporta toate cheltuielile care implica aceasta carantinare.

Cei care nu respecta carantinarea vor intra incă 14 zile in carantinare, suportand toate cheltuielile aferente.

Pentru conducătorii auto care intra in tara, care detin masini cu tonaje mai mari: fie angajatorul le asigura un loc, fie autoritatile locale pun la dispozitie spatii de carantinare la cerere pentru a asigura protectia familiilor soferilor. Avand in vedere ca și zona transportului aerian ar putea fi afectata. Aceleasi conditii le asiguram si pilotilor de aeronave.

Pentru a proteja cetaţenii care locuiesc in blocuri, autoritatile locale, incepand din 31 martie, vor monta dispozitive cu solutii dezinfectante la toate intrarile in blocuri si vor face dezinfectie pe casa scarilor, lifturi si spatiile comune"

Se aplica interdictia privind circulatia in grupuri mai mari de 3 persoane se aplica inclusiv circulatiei pietonale"

Se aplica interdictia privind circulatia în grupuri mai mari de 3 persoane exclusiv circulatiei pietonale"

Pentru a proteja medicii, personalul sanitar si nesanitar, am stabilit urmatoarele: autoritatile administratiilor publice vor asigura, la cerere, spatii hoteliere personalului din spitale. Masura va intra in vigoare incepand cu 31 martie.

Am decis ca, odata cu publicarea prezentei ordonantei militare in Monitorul Oficial, in perioada starii de urgenta preturile la gaze, energie electrica si termica, carburanti sau apa nu mai pot fi majorate peste nivelul practicat astazi. Aceste preturi pot doar sa scada, in functie de cerere si oferta, dar in niciun caz nu vor mai putea fi majorate.

Mesajele de utilitate publica pot fi mediatizate si se vor adauga spatiului alocat pentru publicitate, intentionand in acest mod sa nu afectam veniturile pe care institutiile media le realizeaza in calupurile publicitare aprobate de catre CNA”, sunt masurile luate de Ministrul de Interne.