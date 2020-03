"Nu stiam daca ma voi vindeca vreodata!" Declaratii CUTREMURATOARE ale unui fost sportiv infectat cu COVID-19! Ce simptome a avut si prin ce COSMAR a trecut: "Cel mai groaznic lucru din viata mea!"

Un fost baschetbalist de la Real Madrid a povestit ce simptome a avut in momentul in care s-a imbolnavit cu COVID-19.

Fostul baschetbalist al celor de la Real Madrid, Alfonso Reyes (48 de ani) a fost testat pozitiv cu coronavirus pe data de 14 martie. Din acel moment, fostul sportiv a tinut un jurnal zilnic pe retelele de socializare. Scopul acestui jurnal a fost sa ii faca pe urmaritorii sai sa inteleaga ce simptome ai in momentul in care te infectezi cu coronavirus.

Cel care este acum presedintele Basketball Men's Player's Union, a fost externat si se afla intr-o stare buna. Acesta a povestit pentru MARCA toata situatia prin care a trecut si a dat o serie de declaratii tulburatoare.

"Am trecut peste durerile de cap. A fost ca o mahmureala groaznica, cea mai dificila parte. Nu puteam sa dorm sau sa gandesc, imi trecea creierul prin mii de revolutii. Nu am mai avut durerile de cateva zile. Nu am mai avut nici febra si nici nu am mai tusit asa des, lucru care semnaleaza procesul de vindecare. Vor mai fi 14 zile de carantina, pana cand virusul va trece complet.

Pentru mine, in ceea ce priveste sanatatea, a fost cea mai mare sperietura din viata mea. Nu imi aduc aminte in trecut sa fi avut nici macar gripa. Aveam un episod odata la doi ani, dar dura o zi. Acum sunt bine, dar au fost 16 zile crunte. 12 dintre cele cu o febra cum nu am mai avut niciodata. Am mai avut o accidentare la spate si am avut dureri mari doua zile, dar stiam atunci ca ma voi recupera. Acum nu aveam certitudinea ca ma voi vindeca. A fost un moment foarte rau. M-am calmat, am inceput sa respir in liniste si a trecut.

M-a pus la pamanat cand eram intr-o conditie fizica buna, imaginati-va ce poate sa-i faca unei persoane normale sau care are deja probleme. Am crezut ca sunt invulnerabil si virusul m-a doborat. M-am ridicat insa si sper ca toti cei bolnaci care trec prin asta sa reusesasca. Dar chiar m-a doborat. Nu voi uita niciodata aceasta experienta", a povestit Alfonso Reyes.