Momentul în care Răzvan Lucescu spune că și-a făcut de rușine tatăl: "Am înghețat, m-am simțit groaznic!"

Întrebat dacă și-a făcut vreodată familia de rușine, actualul antrenor de la PAOK Salonic a povestit un episod mai puțin cunoscut, din anul 1991, când a luat o parte din banii tatălui său, Mircea Lucescu, fără să-l anunțe.

Răzvan Lucescu, despre momentul în care l-a făcut de rușine pe Mircea Lucescu

În 1991, Răzvan Lucescu avea 22 de ani și era portar la Sportul Studențesc. Ulterior, a mai evoluat pentru AC Crema, FC Național, Rapid, FC Brașov și FC Bacău.

"Era în 1991, după Revoluție, după primul an al tatălui meu în Italia ca antrenor. A avut niște bani pe care i-a strâns și trebuia să-i investească într-o chestie mică. S-a gândit cu niște prieteni să pornească o afacere. Mi-a zis de bani unde sunt, să am grijă. Am avut nevoie și am luat de acolo fără să-i spun. Când s-a întâlnit cu prietenii lui pentru a stabili ce are de făcut, am fost și eu prezent.

L-am chemat pe unul dintre ei și l-am rugat: 'Vezi că acolo sunt atâția bani, mai puțini cu atât. Eu îi voi da mâine fără probleme, dar încearcă să mă ajuți!'. Ne-am așezat la masă. Celălalt prieten a înțeles că ceva nu e în regulă. Tata a pus mâna pe masă și a zis: 'Stop! Răzvan, aici sunt mai puțini bani. Este adevărat?'.

Am înghețat, m-am simțit groaznic, a fost un lucru la care tatăl meu nu s-ar fi așteptat. M-am simțit înfiorător, n-am avut ce face. A fost o rușine incredibilă. Aveam 20 de ani. Am trecut și peste asta și am mers înainte", a spus Răzvan Lucescu, la emisiunea "40 de întrebări", de la Kanal D.

După retragerea din cariera de fotbalist, Răzvan Lucescu a antrenat la Rapid în două mandate (2004-2007 și 2012-2012), iar în sezonul 2005/2006 a ajuns cu giuleștenii până în sferturile de finală ale Cupei UEFA. Antrenorul a mai pregătit FC Brașov, naționala României, El Jaish, Petrolul, Skoda Xanthi, Al Hilal, iar în prezent se află sub contract cu grecii de la PAOK Salonic.