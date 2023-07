Superba rusoaică întoarce privirile cu fiecare apariție a sa, astfel că de-a lungul timpului au existat mai multe celebrități care au încercat să o cucerească. Pe „lista” ei se află sportivi de top, cunoscuți la nivel mondial, după cum a dezvăluit chiar ea.

Unul dintre numele importante din sport este cel al lui Lewis Hamilton, Viktoria fiind surprinsă în repetate rânduri la Formula 1 în ultimii ani, urmărindu-l pe pilotul britanic, cel mai recent la Marele Premiu din Azerbaijan. Deși a mers să îl susțină pe multiplul campion mondial, modelul recunoaște că deși inițial au început să comunice într-un sens romantic, cei doi sunt prieteni acum.

Viktoria Odintcova, modelul care l-a refuzat pe Cristiano Ronaldo

Într-un interviu acordat pentru Peopletalk TV, tânăra a oferit detalii legate de relația pe care o are cu Hamilton, dezvăluind că a refuzat să îi răspundă lui Cristiano Ronaldo la mesaje.

„Am avut diferite tipuri de relație. La un moment dat a fost romantic, mă curta, însă relația s-a transformat în prietenie. Locuiesc în Rusia, iar el în altă parte. Am devenit prieteni care își trimit mesaje unul altuia și își transmit felicitări de sărbători. Acum suntem prieteni, ne scriem și ne sunăm uneori. E în friend zone.

Merg la cursele sale ocazional. Suntem prieteni de trei ani. Când l-am întâlnit abia vorbeam engleză, doar puteam să o înțeleg”, a declarat Viktoria citată de RT.

Ulterior, Hamilton i-a făcut cunoștință cu Neymar, iar în dezvăluirile sale, a declarat și că a ignorat un mesaj primit de la Cristiano Ronaldo: „Păstrez legătura cu Neymar pentru că e prieten cu Lewis, îl cunosc prin intermediul lui. Înțeleg că e un tip normal, ne mai scriem pe Instagram.

S-a întâmplat asta...Ronaldo chiar mi-a scris. A fost acum mult timp. A scris: 'Bună, ce faci?' Am șters mesajul și nu am răspuns. Desigur că nu i-am dat șanse, haide! Știu alte fete cărora le-a scris, așa că am înțeles instant: 'tipule, pa, șters'.

Primesc des mesaje de la sportivi profesioniști, în special de la fotbaliști din Europa. Nici nu îmi amintesc numele, doar văd câte un mesaj de la câte un jucător, nici măcar nu le deschid”.