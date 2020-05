Ministrul Economiei a anuntat cat ar putea costa o masca de protectie dupa 15 mai! Purtarea ei in spatiile publice inchise va fi obligatorie

Klaus Iohannis a anuntat ca incepand cu 15 mai, dupa ridicarea starii de urgenta, purtarea mastii de protectie va fi obligatorie.

Masura se va aplica in spatiile publice inchise, inclusiv in magazine, mijloace de transport in comun si locul de munca. Virgil Popescu, ministrul Economiei, a declarat ca pretul mastilor va scadea si da asigurari ca romanii vor putea achizitiona o bucata cu aproximativ 2 lei, dupa 15 mai.

"Ma preocupa ca din 15 mai, odata cu ridicarea starii de urgenta, si cu impunerea obligativitatii purtarii mastii in spatiile inchise in Romania, sa se gasească masti de protectie in retelele de retail sau farmacii, unde pot fi cumparate foarte usor si sa aibă un pret rezonabil.

Ma voi bate ca acest pret sa fie în jurul valorii de 2 lei - 2.20, 2.50, dar sa fie cu 2 in fata. Nu mai vreau ca romanii sa isi cumpere cu 4 sau 5 lei, 6 lei cum se mai gasesc in acest moment in anumite locatii.

Asta a fost una din problemele importante discutate la intalnirea de ieri de la Cotroceni. Asigur romanii ca Ministerul Economiei se va tine de acest obiectiv", a declarat Virgil Popescu, la Digi 24.