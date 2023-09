Prezentatoarea a născut-o pe micuța Aria chiar de ziua sa de naștere, numind-o pe fiica ei „cel mai frumos cadou pe care îl puteam primi”. Diletta formează un cuplu cu fostul portar de la Liverpool de mai bine de un an, iar Aria este primul lor copil.

Recent, Diletta și-a anunțat și revenirea „pe teren”. Angajată la DAZN, italianca a postat un clip prin care își anunța fanii că își reia activitatea chiar cu ocazia derby-ului Inter - AC Milan, programat pe 16 septembrie.

Loris Karius a vorbit despre relația cu Diletta Leotta

Într-un interviu acordat pentru Corriere dello Sport, Loris a vorbit despre relația pe care o are cu Diletta, dar și despre fetița pe care cei doi o au împreună.

„Am ales să încep o familie cu ea. Planul nostru este să fim împreună până la finalul vieții. Vorbim mult la telefon, ne sunăm pe FaceTime. Diletta vine și mă vizitează cum poate, însă nu e atât de ușor”, a declarat Karius citat de Gazzetta dello Sport.

Portarul a fost întrebat și dacă ia în calcul varianta de a semna cu o echipă din Italia și a mărturisit: „nu vreau să mă mut doar în funcție de Aria și Diletta. Aștept o ofertă bună”.

„Nu am mai înțeles absolut nimic. A fost o zi nebună pe care nu o voi uita vreodată. Îmi place să cred că este acest bebeluș mic care are nevoie de mine. Dacă am o zi stresantă și e acasă am nevoie doar să o iau în brațe. Cu ea pot acum să cântăresc mult mai bine lucrurile care înainte păreau importante pentru mine”, a declarat portarul când a fost întrebat despre micuța Aria.

Ce a simțit Karius când a cunoscut-o pe Diletta Leotta

Întrebat despre prima întâlnire cu faimoasa prezentatoare, Karius a dezvăluit ce a simțit.

„A fost o conexiune automată între noi, o înțelegere particulară. Nu știam cine e, ea nu știa cine sunt eu, ne-am plăcut fără etichete, așa cum eram. Are o personalitate veselă. Are grijă de mine și când suntem împreună mă simt extrem de bine. (n.r. întrebat dacă e gelos) Avem o relație sănătoasă, nu are ce să mă îngrijoreze”, a adăugat fotbalistul.