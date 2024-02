Leo Messi și-a scos soția la întâlnire și a purtat un ceas care există doar în 170 de exemplare în lume! Cât costă și cum arată bijuteria

Superstarul argentinian a jucat în amicalul lui Inter Miami cu Newells Old Boys, scor 1-1, disputat în Florida, însă a fost schimbat în minutul 60. Fanii se arătau îngrijorați de starea fizică a fotbalistului, care a absentat din câteva dintre meciurile de pregătire din cauza unor accidentări minore, însă antrenorul Tata Martino i-a asigurat că se simte bine.

Cu ocazia Valentine's Day, campionul mondial și-a scos soția în oraș, la o cină romantică, însă cu întârziere. Antonela a postat pe Instagram fotografii de la ieșirea de vineri seară. Soția lui Messi a purtat o rochie neagră, scurtă și mulată, care îi evidenția formele.

Messi s-a îmbrăcat la costum, însă ce s-a evidențiat a fost accesoriul pe care argentinianul l-a purtat. Fotbalistul a fost surprins, în una dintre fotografiile postate de Antonela, purtând un ceas cu totul special, care avea cadranul turcoaz. Este vorba de un ceas Patek Philippe, în ediție limitată, existând doar 170 de exemplare în lume, care costă 52.500 de dolari.

The watch worn by the Leo Messi is from Patek Philippe and only 170 copies of it were issued around the world. ⌚️

Price: $52,500

