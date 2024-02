Reprezentativa antrenată de Lionel Scaloni s-a impus la turneul final din Qatar în fața Franței, după loviturile de departajare, iar starul argentinian și-a adăugat în palmares singurul trofeu important care îi mai lipsea.

Chiar dacă au condus cu 2-0, sud-americanii au tremurat până în ultima clipă. Partida s-a terminat cu scorul de 3-3 și a fost decisă la loviturile de departajare.

Imagini rare de la festivitatea de premiere

Cu ocazia zilei de Valentine's Day, pe contul oficial FIFA a fost postat un clip în care apar Lionel Messi și Antonela Roccuzzo, după finala din Qatar, în timp ce se îmbrățișau.

¡Feliz día de los enamorados! ❤#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA ???? (@fifaworldcup_es) February 14, 2024

Reacția lui Lionel Messi după câștigarea Cupei Mondiale

După festivitatea de premiere, Lionel Messi a venit la interviu cu marele trofeu: "E frumoasă, impresionantă", a spus starul argentinian.

"E o nebunie. E frumoasă (n.r. - referitor la trofeu). Cel mai frumos lucru care există. Știi cât de mult o s-o sărut? E impresionantă, adevărul e ca mi-o doream mult.

Am zis cândva că Dumnezeu o să mi-o dăruiască. Am presimțit asta. Am suferit mult, dar am reușit. Acum să cântăm și să ne bucurăm. Abia așteptăm să vedem ce nebunie o să fie în Argentina. Ne gândim să ne bucuram de momentul ăsta", a mărturisit fotbalistul.