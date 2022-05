Tehnicianul celor de la Universitatea Craiova a trăit una dintre cele mai fericite zile din viața sa, după nașterea celui de-al treilea copil.

Partenera tehnicianului a adus pe lume un băiețel, Liam, micuțul fiind al treilea copil al lui Reghecampf, după Luca și Laurențiu Jr.

Dacă până acum au fost destul de disrecți în ceea ce privesc aparițiile în doi, nașterea lui Liam a reprezentat un motiv de bucurie imensă, motiv pentru care Laurențiu Reghecampf a postat o fotografie pe contul de Instagram în care apare alături de Corina Caciuc și de micuțul lor.

Comentariile de apreciere nu au întârziat să apară, iar admiratorii lor le-au scris că le stă bine împreună și le-au urat felicitări și sănătate băiețelului.

Laurențiu Reghecampf, dezvăluiri despre "incidentul Alexa"

Tehnicianul celor de la Universitatea Craiova a vorbit în cadrul unui interviu acordat pentru Denise Rifai despre momentul în care s-a destrămat relația cu Anamaria Prodan, incidentul cu Dan Alexa.

"Momentul delicat al căsniciei a fost când am văzut acel incident cu antrenorul de fotbal Dan Alexa, când a dat cu pumnul. Am avut o discuție cu Ana, i-am zis că va fi foarte greu să trec peste acel lucru! De atunci lucrurile au luat o întorsătură.

Când a fost acel episod, eu fiind în Dubai cu ambii băieți, am avut o discuție cu Ana, Bebe vedea absolut tot ce se întâmplă, am luat eu acea decizie. Am încercat eu să trec peste acel moment, dar n-am putut. Îmi pare rău că i-am dat eu speranțe Anei atunci. Cel mai bine și mai sănătos era să pun capăt atunci", a declarat Laurențiu Reghecampf.