Klaus Iohannis a anuntat noi masuri referitoare la economia tarii! Romanii care nu pot ajunge la serviciu vor fi sprijiniti financiar! Se amana plata ratelor la banca

Presedintele Romaniei a sustinut o conferinta de presa dupa intalnirea cu Ludovic Orban si cu ministrii.

Klaus Iohannis a avut astazi o intalnire cu Ludovic Orban si cu anumiti ministri, pentru a discuta pe tema economiei tarii in aceasta perioada de criza. La finalul intalnirii, Presedintele Romaniei a sustinut o conferinta de presa in cadrul careia a anuntat masurile adoptate.

Astfel, va avea loc o rectificare bugetara pentru a se aloca mai multi bani in domeniul sanatatii. Totodata, romanii care nu pot merge la serviciu vor fi sustinuti financiar. Mai mult, maine va fi data o ordonanta de urgenta care permite amanarea ratelor la banca.

"Alaturi de Ludovic Orban si de anumiti ministri am vorbit despre economia si finantele publice ale Romaniei in aceasta perioada de criza. La nivelul guvernului exista multe proiecte foarte bune si multa implicare pentru a rezolva problemele astfel incat firmele romanesti sa treca cu bine prin aceasta criza. E nevoie de masuri speciale in situatii speciale. Romanii si firmele au probleme foarte mari si dorim sa venim in sprijinul tuturor, pentru a nu sacrifica mai mult decat e absolut necesar. Criza se va termina la un moment dat si noi ne dorim ca atunci sa putem reporni imediat economia si sa revenim la o viata normala. Doua masuri am luat alaturi de premier si de ministrii care au participat la intalnire. Prima este ca se contureaza o rectificare bugetara, in scopul de a aloca mai multi bani pentru sanatate. A doua chestiune se refera la romanii care nu mai pot merge la serviciu. Este nevoie de bani pentru a veni in sprijinul lor. Guvernul este pregatit ca maine sa dea o ordonanta de urgenta care permite amanarea platii ratelor la banca pentru persoane fizice dar si pentru firmele din Romania. Ratele pot fi amanate pana la sfarsitul acestui an. Pana atunci, economia isi va reveni. Aceste masuri vor constitui facilitati reale pentru oameni si pentru firme", a declarat Iohannis in cadrul conferintei de presa.