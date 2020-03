"E o lupta cum nu a fost niciodata pana acum!" Klaus Iohannis a transmis un mesaj clar medicilor din Romania la doar cateva ore dupa ce a anuntat carantina totala! Ce a spus

Presedintele Romaniei a luat o noua serie de masuri.

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis noi mesaje populatiei, dupa ce cu cateva ore mai devreme, a anuntat ca Romania va intra in regim de carantina totala. Iohannis a avut un discurs care i-a vizat in mod special pe managerii spitalelor din Romania, pe doctori si pe toti cei care se lupta cu tragicul virus.

"Ne aflăm într-un moment de criză majoră. Trebuie să ne descurcăm cât se poate de bine cu ceea ce avem. În România sunt în continuare medici, farmaciști și cadre medicale 100% dedicate salvării pacienților. Ei sunt în prima linie și se pun în slujba pacienților. Presiunea pe sistemul sanitar e foarte mare”.

"In acest moment, trebuie sa va canalizati toate eforturile pentru garantarea sanatatii pacientilor. Vă rog sa faceti tot ceea ce este necesar pentru a le asigura medicilor echipamentele necesare”.



"Testarea personalului medical trebuie sa constituie o prioritate. Nu trebuie sa mai avem situatii revoltatoare precum cea de la Suceava. De asemenea, e imperativa dotarea de urgenta cu echipamente de protectie si dezinfectanti”.



"Va rog sa identificati toate sursele de achizitie in contextul in care s-au stabilit care vor fi spitalele care vor trata pacientii. Trimiteti ordine clare catre angajati, informati-va asupra substantelor care trebuie achizitionate, asupra sumelor care v-au fost directionate”.



"E important sa asigurati programul in ture pentru a evita riscul de epuizare. Trebuie sa acoperiti deficitul de personal cu posibilitatea angajarii de personal medical. Puteti apela la voluntari, la studenti, la cadre militare. Stapanirea de sine e un lucru important. Evitati panica si asigurati un mediu placut de lucru in acest context de criza"



"Este esentiala o buna comunicare cu autoritatile si cu angajatii. Ma bazez pe calitatile voastre manageriale si umane. E o lupta contratimp cum n-a fost niciodata pana acum"



"Domnule Ministru Costache, facilitati medicilor de familie posibilitatea ca acestia sa poata acorda consultatii de la distanta pacientilor care nu necesita deplasarea la medic. E important in special pentru persoanele de peste 65 de ani”.



"Trebuie sa fim pregatiti pentru un scenariu extrem. Am luat masuri pentru oprirea raspandirii virusului, dar sistemul medical trebuie sa fie pregatit pentru orice scenariu. Ati vazut ce s-a intamplat in alte tari! Repet, fiti pregatiti pentru orice scenariu”



"Situatiile inregistrate in tara noastra arată ca personalul medical e cel mai expus infectarii cu coronavirus. Ca atare, cadrele medicale, personalul medical si farmaciștii trebuie protejati cu prioritate, prin toate mijloacele posibile. Prin grija Guverului, se fac achiztii chiar in aceste ore pentru a veni in sprijinul spitalelor. Veti avea in foarte scurt timp tot materialul de care aveti nevoie", a declarat Klaus Iohannis.