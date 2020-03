Carantina totala in Romania! Klaus Iohannis a luat noi masuri care vor intra in vigoare de maine! Ceea ce era o recomandare de maine va fi obligatie: "Vom folosi Armata!"

Ce masuri a luat Klaus Iohannis.

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut astazi o conferinta de presa prin care a anuntat noile masuri pe care le-a luat in Romania din cauza pandemiei coronavirusului. Sambata au fost anuntate o serie de masuri ca fiind doar recomandari, insa acestea vor intra in vigoare de miercuri. Persoanele de peste 65 de ani nu vor mai avea sa iasa din casa, iar cei aflati in carantina vor fi monitorizati electronic.

Incepand de miercuri, circulatia in Romania va fi restrictionata, iar masurile care erau obligatorii doar noaptea sunt acum valabile si ziua. Persoanele pot iesi din casa doar in urmatoarele cazuri:

a) deplasarea in interes profesional, inclusiv deplasarea intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale, atunci cand activitatea profesionala este esentiala si nu poate fi amanata sau desfaaurată de la distanta;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;

c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;

d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;

e) deplasari scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a oamenilor si nevoile animalelor de companie/domestice.

"Am evaluat situația, care devine tot mai complexa. E nevoie de masuri suplimentare pentru ingradirea epidemiei și am creat noi restricții pentru romani. Astfel, ceea ce era o recomandare devine o obligatie. Evident ca oamenii pot iesi din casa pentru a merge la serviciu si pentru a face cumparaturile stric necesare, de alimente.

Am convenit ca in această perioada sa pregatim supravegherea electronica pentru persoanele care sunt in carantina sau in izolare la domiciliu. Vom folosi si Armata pentru a gestiona mai bine situatia. Armata va pune la dispozitie personal care sa suplimenteze fortele de ordine publică, Jandarmeria si Polițta”, a spus Klaus Iohannis in cadrul conferintei de presa.