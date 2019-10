Andorra - Moldova 1-0 | Andorra a reusit prima victorie din ISTORIE in preliminariile unui Campionat European

Andorra a reusit o partida istorica in aceasta seara.

Moldovenii i-au ajutat pe cei din Andorra sa faca o partida istorica in aceasta seara. Echipa nationala a Andorrei avea inaintea acestei partide un palmares dezastruos in preliminariile Campionatului European. In 56 de partide avea 56 de infrangeri!

In aceasta seara au reusit sa invinga cu scorul de 1-0, dupa ce din minutul 55 au jucat cu un om in plus.

In minutul 63, mijlocasul Marc Vales a dat golul victoriei care a adus Andorrei prima victorie.

Anodrra ocupa pozitia a cincea in Grupa H, la egalitate de puncte cu Moldova, fiecare avand cate o victorie.

FT Andorra 1 Moldova 0. Andorra get their first ever win in EURO Qulifiers. #ANDMDA #EURO2020 pic.twitter.com/w2PEeWqNPC — Football 24/7 (@foetball247) October 11, 2019